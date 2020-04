Očima Saši Mitrofanova: Dobré skutky a jejich popírání

Ruské MZV sice připravilo evakuaci několika desítek tisíc turistů, ale vláda to odmítla s odůvodněním, že tyto občany nemá doma kam dát, protože by museli do státní karantény, na kterou nejsou kapacity.

Andrej Babiš přišel s tvrzením, že pokud by se kvůli dopadům epidemie koronaviru dostaly klíčové podniky do problémů, mohl by do jejich vedení vstoupit stát. Vyvolalo to velké obavy ekonoma Filipa Matějky, který je členem Ústředního krizového štábu a má názor, že stát by měl pomoci především malým a středním podnikům. Je to ekonomický pohled, pak je tady ještě politická obava: Babiš není důvěryhodný premiér, u kterého existuje jistota, že situaci nezneužije pro zestátnění pod taktovkou autokrata řídícího stát jako firmu.