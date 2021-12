Očima Saši Mitrofanova: Dědek v Mrazíkovi taky říkal: „Už mlčím. Mlčím.“

Vybavíme-li si dalšího zástupce Pirátů mezi poutníky k akváriu, Ivana Bartoše, pochopíme, že stále platí pietní plnění Zemanova požadavku, který Bartoš s úctou přetlumočil, tedy aby žádný z kandidátů na ministry nesměl veřejně promluvit o tom, jaké výhrady a ke komu Zeman má. Jsou to přitom výhrady tak nepřekonatelné, že toho, jehož jméno se nesmí říci, ministrem nejmenuje (což sice podle Ústavy sotva může, ale koho to zajímá?).

Fialova parta je důsledná a disciplinovaná. Když budoucí šéf měl uzavřít dohodu s prezidentem, že po klystýru přijde kýžený nástup do úřadu, jen nesmí budoucí premiér za žádnou cenu působit jako muž, který v této hře vlastní trumfy, tak budoucí ministři drží basu. Fiala ale trumfy má, neboť prezident nemá co mistrovat kandidáty na ministry, natož je odmítat a zdržovat novou vládu. Prostor tak ovládl Zeman a bude to on, kdo na konci celé frašky vyřkne svůj ortel. Nová vláda se rozhodla předvést jako plastelína, a tak se nelze divit, že se Zemanovi rozzářila očička chutí k modelování.