Tisková konference kandidáta na ministra zahraničí Lipavského po jednání se Zemanem

Lidovecký předseda a kandidát na vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka k tomu v neděli v České televizi řekl, že pokud by Zeman návrhu na jmenování nové vlády nevyhověl, porušil by Ústavu, a obratem by proto následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu.