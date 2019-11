Očima Saši Mitrofanova: Čučkaři čují čertovinu v činech českých čímanů

Zpráva BIS uvádí, že v roce 2018 byly „prioritními cíli zpravodajského rozpracování aktivity ruské a čínské státní moci ohrožující bezpečnost a další klíčové zájmy ČR. Ruské a čínské zpravodajské aktivity zasahovaly do oblastí politiky, diplomacie, špionáže, ekonomiky i informačního boje“. I děti školou povinné by se měly v hodinách občanské výchovy učit, že největším praporečníkem ruského a čínského vlivu u nás je prezident Zeman. Vždyť se tím netají.

Jak by se mu potom mohla líbit věta ve zprávě: „Klíčovým ruským cílem je manipulace s rozhodovacími procesy a jednotlivci zodpovědnými za rozhodování s cílem přimět protistranu k činnostem, kterými se sama oslabí“? Vždyť každý, kdo měl jiný názor na Zemana, ho musel ve světle jeho veřejných výroků a činů uplynulých let ve vztahu k Rusku a Číně dávno změnit, neboť jak známo jen idiot nemění své názory.

Ve zprávě i je další věta: „V souladu s hybridní strategií, kterou se RF snaží ovlivňovat rozhodování politických představitelů jiných zemí, mezitím ruští zpravodajští důstojníci usilovali o vytváření vazeb a kultivaci vlivové báze v blízkém okolí politiků, kteří mají vliv na vývoj v oblastech zájmu RF.“ To zas evokuje jiný případ v horních patrech českých čímanů, a sice nehlášenou schůzku ministra Karla Havlíčka s druhým mužem ruské jaderné společnosti Rosatom zde .

Do nižších vrstev nevidíme, to je privilegium tajných služeb. Je tady ale jedna nesrovnalost. Premiér Andrej Babiš se nedávno během návštěvy Ukrajiny rezolutně postavil za Kyjev proti Moskvě. Schválně jsem se podíval, jak na to reagovala kremelská média.