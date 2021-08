Očima Saši Mitrofanova: ČSSD na lovu podprůměrných

Autorem citátu je psychiatr Cyril Höschl, ale spousta lidí si myslí, že citát patří Miloši Zemanovi. Skutečně ho uvedl, i s oznámením autora, během debaty ve Federálním shromáždění v lednu 1992, když argumentoval, proč v důležitých otázkách nelze v této zemi zavádět referendum jako závazný prostředek řízení státu. Jednoduše proto, že občané s volebním právem, kteří do vyjmenovaných kategorií spadají, nedokážou pochopit svět, v němž žijí, natož najít správné východisko z problémů, které tento svět nevyhnutelně přináší. Škodili by ostatním, škodili by sobě.