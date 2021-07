Maláčová a Stropnický pokračují s kritizovanými výjezdy na inspekce ve firmách

„Příští kontrola, které se zúčastníme, bude ve čtvrtek. Nepřestanu to dělat jenom proto, že se mě snaží někteří politici zastrašit,“ prohlásila ministryně.

„Kontrol se budeme namátkově účastnit i dál, tak aby probíhaly co nejlépe,“ doplnil ji Stropnický.

Opozice zkritizovala jejich přítomnost mimo jiné kvůli tomu, že Maláčová i Stropnický jsou v čele kandidátky ČSSD do voleb do Poslanecké sněmovny. Podle kritiků coby politici nemají u inspekcí co dělat.