Očima Saši Mitrofanova: Člověk, to prý zní hrdě. Sběř ale zní jenom hnusně

Dva citáty na začátek. Původ prvního je známý, druhý je ukázkou takzvané lidové moudrosti. První je: Člověk, to zní hrdě! Za reálného socialismu byl velmi populární a shora se aktivně zaváděl. Vždyť je to ze hry zakladatele socialistického realismu Maxima Gorkého. Už se nezdůrazňovalo, že v samotné hře Na dně tato slova pronáší bezdomovec, falešný hráč a bytost, která se štítí práce.

Druhý citát je: Co jsme si, to jsme si. Nesmyslnost tohoto rčení podle mě výborně odkrývá stejnojmenná píseň Karla Plíhala. A k prvnímu citátu si můžeme připomenout stejnojmennou píseň Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Závěr? Tato moudra jsou, vážení přátelé, pouhými kecy. Člověk se totiž může chápat různě.

Člověk, skutečný člověk, to, ano, zní hrdě. Jsou to tisíce lidí v Česku, kteří dnes nezištně pomáhají Ukrajinkám s dětmi, které vyhnali z domova ruští nacisté. Sběř, to zní vždy a všude jen hnusně. Ruská sběř je dnes v zemi, která zahájila a uvítala válku proti Ukrajině, ve velké převaze. Česká sběř, která se ani nemůže chovat jinak, než aby podpořila své mentální příbuzné v Rusku, naštěstí v převaze není. Je ale početná a chystá odplatu. A to neplatí jen v Česku.