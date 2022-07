Očima Saši Mitrofanova: Čistý vzduch a smrádek, věčný boj

Ve Varšavě to bylo Muzeum Varšavského povstání, v Gdaňsku monumentální a mimořádně podrobné Muzeum druhé světové války a také Centrum Solidarity, v němž lidé zůstávají ponořeni do atmosféry poválečného Polska za vlády komunistů, byť se jejich partaj jmenovala Polská sjednocená dělnická strana. Byla ovšem až tak dělnická, že dělníci nakonec proti ní právě v Gdaňských loděnicích povstali.

Nechtěně se ale návštěvy muzeí aktualizovaly – a bylo to mrazivé. Vždyť je to v současné době jako přes kopírák, chtělo se říct při sledování vývoje konce 30. let minulého století, kdy sílil Hitlerův režim. Mnohé prvky, především demagogie a také propaganda tehdejších nácků, se jako vejce vejci podobají činům pokračovatelů fašismu a nacismu v nynějším Rusku. Mrazení sílilo, když se člověk – pokolikáté už, ale snad poprvé s vědomím, že se tyto časy zuřivě snaží o vítězný návrat – díval na vývoj událostí kolem mnichovské zrady spojenců Československa.