Očima Saši Mitrofanova: Čas házet kamení

Je možné sjednocení těchto dvou politiků? V žádném případě. Když jsem u bible, připomíná to příběh Kainův. Byl zlý. Zabil bratra ze závisti. To je hnací motor mnohých i v dnešní době. Mezi obyčejnými jedinci i mezi politiky. Jak víme z bible, Hospodin nedovolil, aby byl zločinec Kain zabit. Dostal ale cejch na čelo, aby každý věděl, jaká je to svině.

Dnes to byla obecnější úvaha. Žhavých faktů bude ještě dost. Mám za to, že pro jejich zpracování neuškodí mít alespoň sám pro sebe měřítko, s nímž člověk k těmto faktům přistupuje. A tak do třetice bible mýma očima bezvěrce: „Je čas házet kamení a čas kamení sbírat, čas objímat a čas objímání zanechat.“ Svět kolem nás se teď vyvíjí jednoznačně. Kamení bude možné sbírat až poté, co skončíme s pokusy objímat ty, kteří by nás nejraději uškrtili.