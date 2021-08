Očima Saši Mitrofanova: Bubák? Ne, opravdová hrozba

To se zdá někomu z příznivců povolebního uspořádaní, podle něhož by byl Babiš v opozici nebo mimo politiku, přece jen příliš.

Není to žádný směšný bubák, je to vážné ohrožení. Není to plané strašení, jen upozornění, že když se ti, kteří berou vývoj v zemi na lehkou váhu, do voleb neproberou, může být i pro jejich životní plány pozdě. A zaslepenci stejně neprozřou.