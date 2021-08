Očima Saši Mitrofanova: Bretschneidři se hlásí do služby

Je něco takového v současné době možné? Není? Nenechte se vysmát. Víte, jak ty Bretschneiderovy ozvěny před pár dny začínaly?

„Protestní akce spolku Milion chvilek pro demokracii v Průhonicích u Prahy při srpnové předvolební autogramiádě premiéra Andreje Babiše (ANO) půjde do správního řízení. Podle policie se kvůli namalování křížů na náměstí v Průhonicích dobrovolníci ze spolku nepovoleně shromáždili, uvedla v pátek pro Českou televizi její mluvčí Monika Schindlová.“ Tolik policejní hlášení.

Umím si živě představit, jak by to mohlo pokračovat.

„V těch Průhonicích muselo to být asi ošklivý, pane hostinský.“ Na tuto záludně přímou otázku by odpověděl pan Palivec neobyčejně opatrně: „V tuhle dobu bývá ve středních Čechách strašný horko. Když jsem tam sloužil, tak museli dávat naší hejtmance led na hlavu.“

A dál:

„Máš rád anoisty?“ obrátil by se Švejk na hostinského Palivce, „máš rád ty Andrejovy psy? Viď že nemáš.“ - „Host jako host,“ řekl by Palivec, „třebas anoista. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď v hospodě a žvaň si, co chceš. Ale s tou EET by mohli jít do prdele.“

Bretschneider by se připojil: „A jaké urážky pana Babiše se dělají ve vožralství?“ - „Jaké urážky pana Babiše se dělají ve vožralství?“ opakoval by Švejk.“Všelijaké. Vopijte se, dejte si pustit Čau lidi a uvidíte, co začnete mluvit.“

Jak takové věci končívají, víme z dějin. Ať už za císaře pána, nebo za soudruhů prezidentů. Nic nebrání tomu, aby po volbách a případném sestavení vlády ANO+SPD+KSČM+Přísaha nedošlo ke vzkříšení této krásné tradice Bretschneidrů.

„Ale pro co já?“ mohl by opět zabědovat pan Palivec.“Já byl přece tak vopatrnej.“ Bretschneider by se usmál a vítězoslavně řekl: „Za to, že jste řekl, že sraly mouchy na pana Babiše. Oni vám už toho pana Babiše vyženou z hlavy.“

Bretschneiderů, které volá hlas srdce, je stále dostatek. Naštěstí v čele policie stojí člověk s jinými představami. Policejní prezident Jan Švejdar patolízalskou zprávu podřízených zamítl a veřejnosti se za ni omluvil.

1/4 Včerejší vyjádření středočeské policie k aktivitě @milionchvilek v Průhonicích mne nemile překvapilo a veřejnosti se za něj upřímně omlouvám. Bylo nešťastné zejména proto, že právo shromažďovací v ČR stojí zásadně na oznamovacím principu a přímo v LZPS je zakázáno — Jan Švejdar (@jan_svejdar) August 28, 2021