Očima Saši Mitrofanova: Babiš se otrávil Hřibem. Ale jen generační to není, jasný pane

Forma konfliktu však byla neobvyklá. Teď nemám na mysli primátorovu nabubřelost, kterému prý leží na srdci blaho Pražanů. To je výrazivo, které už delší dobu slýcháme od premiéra, kterému prý leží na srdci blaho všech obyvatel České republiky. Ostatně víme, že mladí revolucionáři se stávají starými hofráty a u někoho to nezabere moc času.

Srážka Zdeňka Hřiba s Andrejem Babišem je střet, ke kterému dříve nebo později muselo v politice dojít. Pirát Hřib do toho jde jako na otevřenou zteč. Neskrývá své pohrdání Babišem kvůli jeho podnikatelské a politické činnosti, dává to naopak okatě najevo. Nevybočuje tak z trendu Pirátské strany, která předem ví, kdo je v policie lump, aniž k tomu potřebuje formální posvěcení soudem. Na okraj je ovšem třeba poznamenat, že po dnes zveřejněném odůvodnění, proč zastavil státní zástupce Babišovo stíhání v kauze Čapí hnízdo, kde text vypadá jako řádění šimpanze s tuší, tolik je tam začerněných míst, získá nejspíše tento přístup Pirátů sympatie.

Jenže pojmout tento konflikt pouze jako generační by nejspíše nebylo přesné. Není pochyb, že jak s Hřibem vůči Babišovi, tak s Kolářem vůči Hradu by vřele souhlasili příslušníci různých generací, mladší i starší. A stejně tak by se našli starší i mladší spoluobčané, kteří by nikdy v životě nic takového nahlas neřekli ani to nepodpořili.