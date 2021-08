Očima Saši Mitrofanova: Ať žije Miloš Zeman! Je ale tak dobrý jako Hujer?

Velebím Miloše Zemana zvoláním „Ať žije!“ z důvodu jeho neobyčejné poctivosti a pravdomluvnosti. Pro názornost ho porovnám s jiným vysokým ústavním činitelem současné doby, premiérem Andrejem Babišem. Dokonce při povrchním hledání najdeme v dlouhé řadě Babišových výroků zjevné kontroverze. Jako jeden příklad z mnoha uvedu záležitost z počátků Babišova působení ve veřejné sféře. Zahájil ho opakovaným tvrzením, že do politiky nepůjde. Že premiérem být nechce. Že do Poslanecké sněmovny kandidovat nebude. Atd. Pak pověst muže, v jehož slovu je tolik pravdy, kolik je masa v kosteleckých uzeninách, pravidelně potvrzoval.

Miloš Zeman je však jiná třída! Zasvěcení o něm věděli ještě před tím, než kandidoval na Hrad, že je prokremelský a propekingský, a on nikdy, opakuji nikdy, své přátele v tomto směru nezklamal! Ostatně ho ocenil Putinův dvorní novinář zcela veřejně, že je to „náš člověk v Praze“.

Nejnovější Zemanova vyjádření o tom, že NATO ztratilo smysl své existence, protože odešlo z Afghánistánu, že Rusko není nepřítelem NATO a že sám Zeman bude chtít zlikvidovat pověřeného ředitele BIS Michala Koudelku, protože Koudelku nemá ráda Moskva, jsou vynikajícím důkazem neochvějné věrnosti českého prezidenta kremelské politické linii. Je to prostě pašák a příklad čestného muže, o kterém by se mělo učit ve škole! Ať žije, ať nám denně ukazuje (to ale nepůjde, je dost intervalový) vzor skálopevnosti a oddanosti těm, kteří jsou nejblíž jeho srdci! Moloděc!