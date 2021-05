Očima Saši Mitrofanova: Absentéři

Zaorálek byl mimořádně rozohněný, vzýval selský rozum, ale přece jen nebyl v rauši jako nedávno ve Sněmovně. Na rozdíl od tehdejší řeči neřekl „do pr..le“.

Ale kdyby ho Česko poslalo jako zástupce na mistrovství světa pavlačových bojovnic křikem, určitě by se vrátil s cenným kovem, tak úžasný výkon podal. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová pak vmetla opozici, že ve chvíli, kdy drahou vlast vovinuly nějaké mraky, nedrží s vládou basu, ale kritizuje. No dobře, takhle to neřekla, Švejka necitovala, jenže to vyznělo úplně stejně.

Ale co když opozice té vládě opravdu křivdí? Co když opravdu chtějí ministři udělat to nejlepší, co pro vlast udělat dokážou? Co když padají na ústa ve svém úsilí řídit stát jako firmu, a opozičníci nevděčníci se jim za to jenom hnusně posmívají?

Kdyby došlo k uvědomění, jak odporná byla opozice vůči partě správných žen a mužů kolem reka Andreje Babiše, mohla by z toho být další scénka ze Švejka. Babiš by řekl: „Ztrácím s vámi čas a vidím, že je to všechno dočista marné. Že kdyby zde byl sám přítel Orbán nebo přítel Macron, že se nenapravíte, neobrátíte k ANO. A přece si jednou na mne vzpomenete, že jsem to s vámi myslel dobře.“

A opozičníci by vzlykali a utírali si pěstičkami oči. A Babiš by pokračoval hledě dejme tomu na Jana Farského: „Z toho člověka nechť si každý vezme příklad. Co dělá? Pláče. Neplač, povídám ti, neplač. Ty se chceš polepšit? To se ti, chlapečku, tak lehce nepodaří. Teď pláčeš, a až se odtud vrátíš do holportu s těmi tvými Piráty, zas budeš stejně takový lump jako předtím.“

Jenže ve skutečnosti je to tak, že možná chtěla tato vláda udělat všechno jak nejlíp, ale dopadlo to jako vždycky. O počtu zemřelých kvůli covidu a věčných zmatcích kolem lockdownů, rozvolňování, testování a očkování darmo mluvit. A navíc je to vláda hulvátů a ignorantů nejen vůči svým protivníkům, ale také vůči lidem, kteří zvolili poslance do Sněmovny. Odmítla přijít na interpelace, i když je to její povinnost a podle Ústavy je vláda odpovědna Sněmovně, takže ministři a premiér flákali práci.