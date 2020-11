KOMENTÁŘ: Válka se vyplácí, když Západ selhává – Alex Švamberk

I když z hlediska mezinárodního práva měl Ázerbájdžán na sedm svých okresů právo, což plyne i z rezolucí Rady bezpečnosti, způsob, jakým je dostal zpátky pod svou kontrolou, připomíná 19. století. Baku netlačilo více na jednání. Hájí se, že reagovalo na útok Arménů, to však nepotvrzují nejen arménské zdroje, ale ani dění na frontě. Napadený se většinou musí bránit, jenomže Azerové postupovali do prvních hodin války.

Už za války uteklo nějakých 70 000 lidí, ale Západ na rozdíl od devadesátých let v Kosovu nezasáhl, i když po prvních dvou týdnech mohl ještě něco podniknout a zastavit násilí i exodus obyvatel. Místo toho hodil Armény přes palubu. Možná si říkal, že takto oslabí Rusko na jihu na úkor Turecka. Nic takového však nenastalo.

Moskvu asi netěší, že má nyní Turky zpátky na Kavkazu, odkud vyhnalo Osmanskou říši ještě za cara, může se však nyní holedbat, že zprostředkovala příměří - byť platit začalo až to čtvrté, první tři byla hned porušena. A ještě může pokrytecky říkat, že Armény chrání, když navíc zajistila ochranu okleštěného Náhorního Karabachu, což nikdo jiný neudělal, takže Jerevan přestane pokukovat po Západu. Ovšem ochrana je jen na pět let a mnozí místní obyvatelé tuší, co bude následovat, tak při odchodu zapalují své domy, aby je nedostali Azeři.