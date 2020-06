KOMENTÁŘ: Suvenýry – Josef Koukal

Se zbožím tohoto druhu se po opatrných a poté stále smělejších pokusech nakonec roztrhl pytel. Přišlo se totiž na to, že po něm existuje silná poptávka a riziko postihu za propagaci nenávistného učení je minimální. Před dvaceti lety vyvolalo rozruch české vydání nacistické ho kánonu Mein Kampf. Nakladatele Michala Zítka zprostil původně vyměřeného podmíněného trestu o pět let později Nejvyšší soud ČR. Se zajímavým odůvodněním. Mohl se tehdy opřít o výklad, že Zítko chtěl Hitlerův světonázorný spis detabuizovat a zpřístupnit badatelům. Přistoupil však na jiný pozoruhodný argument, totiž že vydavateli nešlo o propagaci ideologie, nýbrž o zisk.

Chtělo by se namítnout, že obchodníci s narkotiky také neusilují cíleně o šíření závislostí, ale odbyt svého zboží. Ne každý uživatel drog je závislý, stejně jako všichni Hitlerovi čtenáři nejsou nacisté. Jenže zatímco u drog je praštěnost takové interpretace každému zřejmá, v případě nauky o vyvražďování celých národů to už tak hladce nejde.

Federace židovských obcí loni napočítala dvojnásobný nárůst antisemitských projevů proti předloňsku. I mezi politiky – ač okrajovými –máme výtečníky, kteří verbálně posílají menšiny do plynu nebo je melou do masokostní moučky a sbírají za to hlasy. Tolerovat k tomu ještě prodej fotokolekcí rasistických vrahů by bylo moc.