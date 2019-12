KOMENTÁŘ: Šetří čas i peníze. Proč v Česku stále nemáme institut hromadných žalob? – Patrik Nacher

Tuhle jeden advokát na konferenci k hromadným žalobám prohlásil, že je to dobře, a tudíž není nutné současný stav měnit. Zapomněl ale dodat, že by to bylo správné (neříkám spravedlivé) teprve v momentě, kdy by se do sporu o pár stovek nepouštěly ani ony firmy na druhé straně. To bohužel nezaznělo a my všichni dobře známe ty případy, kdy se lidé dostali do exekucí právě kvůli bagatelní částce na počátku.