KOMENTÁŘ: Šachy - Josef Koukal

Když před několika dny Romanu Prymulovi uklouzlo slůvko promořování, rozběhla se mezi vědci živá debata, co by taková kolektivní imunizace přinesla či natropila. Kdyby se v horizontu několika let většina populace infikovala a vytvořila si protilátky, žili bychom s covidem-19 brzy podobně jako s chřipkou, k níž bývá přirovnáván. Potíž je v tom, že nový virus se jako chřipka nechová, respektive onemocnění, jež způsobuje, je s ní srovnatelné pouze u mladých a zdravých lidí.