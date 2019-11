KOMENTÁŘ: Půjčovat si na Vánoce nedává smysl – Patrik Nacher

Nejprve tedy kupují, pak přemýšlí a až později snad splácí a řeší následky svého často emocionálního jednání. No a o čem jsou Vánoce? No o emocích, ty jsou všudypřítomné, stejně jako reklama, svítící výlohy, slevy, marketingové akce, soutěže, nové zboží. Tlak se stupňuje a vánoční, míněno nákupní, horečce se vyhnout lze jen těžko.

Velmi často se ptám a zjišťuji, jak se lidé do problémů se splácením či do exekucí nebo insolvencí dostali. Odpověď je většinou podobná: „přišel jsem o práci, ale nedokázal jsem tomu přizpůsobit své náklady“, „vzal jsem si úvěr, abych mohl půjčit příbuznému, který mi to potom nevrátil“ nebo „chtěl jsem si udělat radost a koupit si něco hezkého“ a dost často pak „chtěl jsem dárkem potěšit blízkého a ukázat tak, že na to mám“. A právě Vánoce jsou jedním z nejhorších období, kdy je ekonomické racionální chování jedinců nejvíce ohroženo.