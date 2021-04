KOMENTÁŘ: Povolené otěže rozvolňování - Thomas Kulidakis

Pro to, že se ale skutečně alespoň částečně povolí otěže, mluví hned dvě věci. Za prvé, ještě nedávno přibývalo stabilně přes deset tisíc odhalených případů nákazy koronavirem denně. Za druhé, očkování probíhá a v čase se bude počet podaných vakcín zrychlovat. Většinová imunita je tedy za rohem, protože většina lidí je a bude buďto promořená, nebo očkovaná.

V zásadě je tedy zbytečná hádka, jestli karanténní opatření pomohla více, nebo méně, protože ve finále se počítají hlavně výsledky. Hodí se tak úsloví, že zavřít mohou, pustit – v tomto případě rozvolnit – musí. Po zkušenostech z minulého léta by se mohlo zdát, že po radostech uvolněného léta přijde zase podzim a další uzávěry. Do podzimu, pokud se neobjeví nějaká naprosto hrozivá mutace viru, by ale mělo být proočkováno a promořeno. Takže snad nás nečeká další uzávěra jako předtím.

Mezi zprávami o rozvolnění by neměla zapadnout zásadní informace, že se nemocnicím uvolní ruce k rozšíření necovidové péče, provedení odložených operací a vyšetření. Naděje se tedy skýtá nejen na to, že bude možné si něco normálně koupit, zlidštit vizáž v lazebnictví, ale také se nechat ošetřit, léčit a vyléčit kupříkladu i v případě ortopedických nebo očních vyšetření. A bude se moci provozovat rehabilitační péče včetně lázní.

K rozvolnění patří také obnovení sociálních vazeb a s ním související návrat k běžnému životu v podobě ukončení policejní hodiny zákazu nočního vycházení a možnost cestovat mezi okresy. Zbývá ještě otevřít fitcentra a další sportoviště, aby se lidé mohli zbavit přebytečných kil i oslabené imunity. Sedění doma na gauči možná v očích některých brání šíření covidu-19, ale obecně k dobré kondici nepřispívá. Až se udělá hezky, není důvod, proč neotevřít alespoň zahrádky restaurací. Ostatně, po roce by už mělo být zřejmé, co pomáhá více a co méně, jedna zajímavá studie viz zde.