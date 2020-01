KOMENTÁŘ: Poslanecká chyba jednoduché rovnice povinné maturity z matematiky – Thomas Kulidakis

Pokud by platilo původní rozhodnutí, první maturanti by museli povinně k životní zkoušce složené i z matematiky přistoupit na gymnáziích už v roce 2021. V roce následujícím by se měli přidat ostatní žáci, včetně studentů uměleckých a humanitně zaměřených škol a učebních maturitních oborů.