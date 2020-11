KOMENTÁŘ: ODS svůj stín nepřekročí - Jiří Pehe

Jaké byly ideje, z nichž vznikla „pravicová“ ODS? Bylo to na jedné straně poněkud jalové, neboť často jen teoretické vzývání konzervatismu a liberalismu, účelový, neboť je rétorický antikomunismus, a k tomu záliba otce zakladatele Václava Klause v monetarismu.

Především ale: co z těchto idejí platí, jakož i vše ostatní, čím se ODS řídila, určoval v prvé řadě právě Klaus. Když se poroučel z čela strany v prosinci 2002, sdělil jeho nástupce Mirek Topolánek veřejnosti, že skutečnou ideologií strany je „klausismus“.

Jinými slovy: ODS se řídila především tím, co Klaus uhnětl z ideového eklekticismu a taktických i osobních preferencí. Byla tak stranou formálně „pravicovou“, ale praktikovala bankovní socialismus. Nebo stranou údajně konzervativně-liberální, což by mělo znamenat úctu k pravidlům hry a právnímu státu, ale přitom „utíkala před právníky“.

Když z ODS odešli liberálové po „sarajevském atentátu“ na konci roku 1997, stočil Klaus stranu k národovectví a stále silnějším protievropským postojům. Z politické formace, která měla na začátku 90. let přinejmenším reformní elán, se postupně stala ubrblaná, zpátečnická parta, kterou si omotali kolo prstu „kmotři“, jimž pomohly na svět Klausovy reformy pohrdající morálkou.

ODS měla po odchodu Klause šanci jeho stín překročit, ale nezvládla to. Otec zakladatel, v té době už v roli prezidenta, dokonce s pomocí vlastních pěšáků ve straně pomohl na jaře 2009 k pádu Topolánkovy vlády uprostřed českého předsednictví EU.

Pod vedením Petra Fialy se strana snaží už několik let vyškrábat z propadu, do kterého ji uvrhla kombinace bohorovného přivírání oči nad systémovou korupcí a ideologicky zaslepených „škrtforem“ po finanční krizi v roce 2008. Jinými slovy: „dojela“ na to, že dál „klausovsky“ praktikovala ideologický odpor ke státu, nedůvěru k jasným pravidlům hry, a sílící euroskepticismus (živený Klausovými pohrobky ve straně, jako je Jan Zahradil).