KOMENTÁŘ: Neviditelnou rukou trhu, Green Dealem, povolenkami a výmluvami na Rusko v zimě nezatopíme

S tím souvisí také geopolitika, což je vyšší dívčí politiky obecné. Plynovod Jamal, který spekulanty motivoval k zamávání s cenou plynu, je spíše podružný. Do západní Evropy, hlavního to odbytiště ruského plynného zlata, proudí plyn – především skrze Nord Stream – zatím spolehlivě. Zatímco se totiž leckdo zabývá otázkou Nord Streamu 2 a jeho geopolitickými dopady, zdali to může, nebo nemůže být klacek pro Rusko a zdali je správné, že obchází Ukrajinu a Polsko, zapomíná se, že logicky, když je Nord Stream 2, musí být i jeho předchůdce.

Jestřábi nejen u nás se ovšem mýlí v tvrzení, že kupující je vždy v silnější pozici než prodávající. V tomto případě má Rusko možnost dodávat i jinam, třeba do věčně lačné Číny, jako to udělalo v případě unijních sankcí v minulosti. Čína je skutečný konkurent Západu a Ruska, tudíž je lepší mít ruské zdroje na své straně. Ovšem ne politicky, ale prostě jako kšeft. Vy nám plyn, my vám peníze v rámci dlouhodobého kontraktu a jsme si kvit. Geopoliticky je určitě chyba vhánět ruské zdroje Číně do plachet.