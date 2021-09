KOMENTÁŘ: Německé volby a jejich poselství pro nás – Václav Klaus

Čísla jsou jasná. Velký skok udělala SPD, zejména oproti tomu, jak tato strana vypadala před několika měsíci. Skok to byl veliký, ale na druhé straně výsledný předstih SPD o pouhých 1,5 procentního bodu před CDU/CSU zase tak velký není. SPD byla zcela odepisována, a navíc ve volbách žádné velké originální téma neměla – měla však v čele seriózně vypadajícího politika nedělajícího triviální chyby. Ukázalo se, že to stačí. Ohledně zásadních témat dneška SPD nic nového a zajímavého nepřináší. Změna se tedy nedá očekávat.

CDU v merkelovské éře zcela zradila své původní – byť ve své pravicovosti přeceňované a v mých očích vždy rozporné a nekonzistentní – ideje. V Německu stále přetrvává chybná interpretace pravicovosti a levicovosti jako následek mylného, dobově podmíněného výkladu nacismu a Hitlera po druhé světové válce. Němci si to ulehčili tím, že Hitlera označili za pravici. Slovo pravice bylo kvůli tomu v Německu od té doby odmítáno a křečovitě popíráno.

CDU bylo od počátku hnutí fakticky levicové, nikoliv pravicové. Utkával jsem se s tím hned na počátku devadesátých let, kdy jsem odmítal naší levicí obdivované „soziale Marktwirtschaft“ a zdůrazňoval jsem, že předsadit slovo „soziale“ před slovo „trh“ je fatální chybou. Chtěl jsem u nás trh (či tržní ekonomiku) bez přívlastků, tehdy se říkalo bez adjektiv, čili bez onoho „soziale“, navíc v dnešní době přetvořeného v „sociálně ekologickou“ ekonomiku a společnost jako celek vůbec. Tato interpretace druhé světové války ovlivnila Německo (a Evropu) v celé druhé polovině dvacátého století. Ač šlo o umírněně levicový model společenského uspořádání, politika CDU (a CSU), a tudíž Německa, byla interpretována jako pravicová. Nebyla. Angele Merkelové jsem to opakovaně říkal, a to nejen u kávy, ale i při oficiálních jednáních.