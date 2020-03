KOMENTÁŘ: Několik poučení z korona-krize – Jiří Pehe

Vedle klidně, občas až státnicky působícího ministra vnitra Jana Hamáčka a odborníka na problémy epidemiologie, náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, působil jako nervózní chaot, zamotávající se do svých vyjádření. Pokud se potvrdí, že podle různých zpráv kvůli snahám být viděn jako hlavní krizový manažer bránil ustavení ústředního krizového štábu, který měl být ustaven ze zákona a v jehož čele měl automaticky stanout ministr vnitra Hamáček, je to skandál.

Dalším ponaučením je, že stát hraje v takovýchto situacích důležitou roli nejen jako organizátor boje s kalamitou, ale i jako případný tlumič ekonomických otřesů a ochránce těch nejhůře postižených. U nás, kde po pádu bývalého režimu převládl názor, že stát je jen přítěž, je zjištění, že efektivní stát může být tím, co může rozhodovat o přežití, obzvlášť důležité.

Nový koronavirus má stejně jako několik předchozích nebezpečných nákaz původ v Číně nebo ve střední Africe. Je jasné, že pokud země jako Čína chtějí být integrovány do globální ekonomiky, z níž profitují, měly by dodržovat globálně platné hygienické standardy a pravidla bezpečnosti práce. A to se pro změnu podaří jen v případě, že Čína bude dodržovat lidská práva obecně.