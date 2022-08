KOMENTÁŘ: Musíme spoléhat na koronavirus, že nebude nebezpečný – Alex Švamberk

Ministerstvo pod jeho vedením však jedná, jako by se u nás všichni toužili očkovat. Byť je stále vysoké procento neočkovaných i mezi seniory, v létě se připravená kampaň na podporu očkování tři dny před spuštěním odložila až na půlku srpna. Čísla ukazovala, že letní vlna opadá, což se skutečně potvrdilo, jenomže lidi se nepřesvědčí hned a odklad avizované akce váhající spíše odradí – řeknou si, no ono to asi nebude tak žhavé...

Ono nejde jen o to, aby se nechali očkovat ti, co už mají dvě nebo tři dávky, ale také ti, co nemají žádnou. A těm by stačila i vakcína proti původní variantě viru. Nyní však i oni budou říkat, že chtějí tu novou. Je to logické, nelze jim to vyčítat. Dobrou zprávou je, že o jejím pořízení se jedná, méně už to, že žádný termín nepadl.