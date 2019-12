KOMENTÁŘ: Mluvme o politické korektnosti. Bez hysterie, demagogie a nálepkování – Patrik Nacher

Debata o politické korektnosti se bohužel často demagogicky posouvá do zcela jiné roviny. Zatímco diskutovat by se mělo o samotné podstatě, tedy například o tom, jestli je skutečně normální a správná míra odsudků básničky Jiřího Žáčka Maminka aneb k čemu jsou holky na světě, která se stala předmětem kritiky různých aktivistů z hlediska posilování stereotypů ve vnímání dívek jako budoucích matek, obhájci politické korektnosti takovou diskusi nakonec alibisticky stočí (příkladem může být diskusní pořad Máte slovo z minulého čtvrtku) k tématu sexuálního obtěžování žen, u kterého ale není spor. Jako by snad kritik politické korektnosti, kterému se nelíbí cenzurování uměleckého vyjadřování, byl zastáncem osahávání či ponižování žen. Takový posun debaty je nepřijatelný a k ničemu dobrému nepovede.