KOMENTÁŘ: Křivka - Josef Koukal

Je takřka cynické, že v tak intimní oblasti, jako je nákaza infekční nemocí, existují nějaké předpovědi. Jako bychom plnili normy. Do konce dubna nás má onemocnět ještě dvanáct tisíc a můžeme si losnout, kdo to bude.

S pandemií se to má podobně jako s hospodářstvím. Spíš než okamžité výkyvy na burze jsou důležité trendy. Proto by nás ani epidemiologická křivka neměla děsit denními zprávami o počtu nakažených, které tu a tam povyskočí. Vypovídají spíš o rychle přibývajících testech a je dobrá zpráva, že máme epidemii relativně slušně podchycenou.

Reprezentativní průzkum promoření virem v populaci, který startuje krizový štáb Jana Hamáčka a supervizor chytré karantény Roman Prymula, by mohl ukázat holou pravdu. Zatím jen v nejrizikovějších oblastech, brzy však na úrovni republiky. Je možné, že každý desátý z nás by v řadě mohl udělat dva kroky dopředu jako přenašeč.

Opatření jsou přísná, obtěžující, ale vyplatí se. Když Prymula obhajuje plošné nošení roušek, nechce se věřit, že mu někdo nerozumí. Je to obehraný text na nápěv všech epidemiologických písniček z minulosti. Třeba očkování proti neštovicím (na které ještě v 60. letech umíraly miliony lidí) u dnešních děťátek. Alternativní rodiče budou proti, ale mají-li to štěstí, že jejich potomek neonemocněl, bude to výhradně díky proočkování zbytku populace. Stejné je to s nošením roušek. Nechráníme jimi v prvním plánu sebe, ale především druhé. V tom druhém pochopitelně zase své blízké a potažmo sami sebe. Solidarita a rozum jsou zde ve vzácné shodě. Vyplatí se to.