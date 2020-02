KOMENTÁŘ: Když chce Macron EU spojovat, musí přestat mistrovat – Thomas Kulidakis

Tentokrát Macron umírněně prohlásil, že polská soudní reforma je znepokojující, ale není to Francie, která by měla poučovat a soudit. Je to prý záležitost celoevropská. Věc Evropské komise. Jen pár dní před Macronem přijela eurokomisařka Věra Jourová. Do justičních změn polské vlády se opřela vyjádřením, že reforma v Polsku se dostává za rámec standardů potřebných pro zachování právního státu. Tedy principům, ke kterým se všechny státy zavázaly.