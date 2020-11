KOMENTÁŘ: Francie a Rakousko půjdou po islámských radikálech. Pozdě, ale přece – Alex Švamberk

Rakouský kancléř Sebastian Kurz i prezidenti Francie a Rakouska Emmanuel Macron a Alexander Van der Bellen dali jasně najevo, že tyto hodnoty budou bránit. Dalo by se říci: pozdě, ale přece.

Až nyní rakouský kancléř Sebastian Kurz, který nepatřil k lidem vítajícím migranty, řekl jasně: „Je potvrzeno, že včerejší útok byl islamistický. Byl to útok z nenávisti, z nenávisti k našim životním hodnotám, z nenávisti k našemu způsobu života, z nenávisti k naší demokracii, ve které jsou si všichni lidé rovni.“

Oba navázali na podobná slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který útok v kostele v Nice označil za islamistický a hájil právo na zveřejnění karikatur proroka Mohameda. Kvůli nim byl zavražděn učitel dějepisu Samuel Paty, jenž je ukázal studentům, když učil o svobodě projevu. Macron radikálům pohrozil: „Toto je naše Evropa a naši nepřátelé musejí vědět, s kým mají co do činění.“

V Rakousku uzavřeli dvě radikální mešity. Ve Francii už také připravují zákon proti radikálnímu islámu, který má posílit republikánské principy v zemi. Bude také zahrnovat větší kontrolu finančních operací mešit a zpřísní pravidla, kdo může působit jako imám, nemělo by jít o lidi, kteří byli připraveni v zahraničí. A zpřísnění pravidel, zejména ochranu vnější hranice Schengenského prostoru, schvaluje i německá kancléřka Angela Merkelová.

Vzhledem k četnosti útoků bylo zřejmé, že nemohlo jít o ojedinělé projevy pomýlených jedinců nebo o akce pár maximálně utajovaných teroristických buněk, ale že šlo o širokou kampaň, která musí mít zajištěné zázemí. A tu poskytovaly některé islamistické mešity, kde působili kazatelé hlásající nenávist, jako Iráčan abú Walaa, který nejen verboval lidi do řad Islámského státu, ale také inspiroval k útoku v Berlíně Tunisana Anisa Amriho a jehož žák byl ve styku s útočníkem z Vídně Kujtimem Fejzlulaiem.

I když se reakce Francie a Rakouska může označit za opožděnou, podstatnější bude, jak daleko evropské země zajdou. Nejde jen o ochranu před útočníky ukrytými mezi migranty. Radikálové také nevyužívají jen sítě salafistických mešit, které jsou podporovány zeměmi Blízkého východu a Perského zálivu, zejména Saúdskou Arábií. Unikají odhalení i proto, že se mnozí přistěhovalci neintegrovali do společnosti a vytvořili si diasporu podobnou ghettu, ve které se řídí vlastními pravidly a zákony a často pomohou souvěrci a soukmenovci proti státu, který vnímají jako cizí. Touží sice žít v západní Evropě, kde se mají mnohem lépe než doma, ale hodnoty evropské kultury neuznávají, i když právě ty umožnily její hospodářský rozvoj, z něhož sami tyjí. Přesto se nepokoušejí začlenit, netouží po integraci do kultury, která je jim cizí, ale současně jim vadí, že nemají úplně rovnocenné postavení. A to je problém.