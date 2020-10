KOMENTÁŘ: Dodržování doporučení, lockdown a světlo na konci tunelu – Thomas Kulidakis

Stejně tak ve většině zemí podobně jako u nás probíhá živá debata, do jaké míry jsou ta která opatření nutná, do jaké míry pomáhají a zdali se salámová metoda zavádění vládních nařízení vyplatí. Jak ukazují sociologické průzkumy a demonstrace často potlačované policejní násilím v ulicích evropských měst, lidé jsou pochopitelně čím dál více unavení z vynucovaných omezení.

V originále a kontextu to autor neřekl přesně takto. Římský satirik Juvenalis původně řekl „Přeji si, aby byl ve zdravém těle zdravý duch“. To je přání veskrze dobré. V jeho duchu si přiznejme, že obecné a drsné lockdowny nepřispívají ke zdraví fyzickému ani duševnímu. Proto platí, že i nynější úvahy české vlády k návratu k poměrům jarním by měly být více než opatrné a zvažovat také zdravotní, sociální a ekonomické důsledky takového kroku. Platí to u nás, i v zahraničí.

Co se týká sdílené starosti, nejsou to jen salámová metoda, uzávěry, poškození ekonomiky, děti doma místo ve škole, ale také samozřejmě otázka, kdy to vše už bude za námi. Neustálé ohánění se vakcínou coby světla na konci tunelu moc neuklidňuje. Přece jen, řada lidí může mít pochopitelně obavy z naočkování látkou zcela novou, takříkajíc v dlouhém čase neozkoušenou. Spíše by bylo tedy dobré slyšet, jak blízko může být dostupnost a uvedení do oběhu léčiva, které bude pro lidi se středním a lehčím průběhem dostupné tak, jako jsou nyní dostupné léky na chřipku.