KOMENTÁŘ: Co otřásá důvěrou občanů v politický systém - Jiří Pehe

Což nás přivádí k úvaze nad tím, co skutečně otřásá důvěrou občanů v politický systém. Mnohem více než rozhodnutí ÚS, které ruší nerovnost v soutěži politických stran, jsou to prohlášení, jako jsou ta Babišova nebo Benešové. Vyjevují nejen pohrdání ústavní dělbou moci, ale i skutečnost, že tito politici preferují taková pravidla politické hry, která vyhovují především jim. Nikoliv taková, která měří stejně všem aktérům na politickém kolbišti. Nesmí jim to kazit ani nejvyšší soudní instance v zemi.