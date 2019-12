KOMENTÁŘ: Co dál po případu šíleného střelce z Ostravy – Thomas Kulidakis

Dobrá zpráva také je okamžitá solidarita, kterou projevili místní i přespolní. V případě tragédie se lidé umějí semknout, což je více než dobře. Tím dobré zprávy končí a nadcházejí ty špatné. Špatná zpráva je opětovný důkaz, že činu šílence, který se kvůli domnělým nebo skutečným křivdám rozhodne vraždit nevinné, zabránit v podstatě nelze. Jediný reálný způsob by byl, že státní moc začne špiclovat všechny a všude. To znamená, že omezí osobní svobody.

Naopak co stát může udělat, je rozšířit prevenci. Zjistit, jak je možné, že střelec měl nelegální zbraň. Sledovat pohyb zbraní a vynaložit více peněz na preventivní i akutní psychologickou péči. Zvážit, jestli by nebylo možné instalovat na veřejných místech bezpečnostní rámy. Neustále trénovat policii, aby byla co nejefektivnější při zásazích v takto vyhrocených situacích. Jen tak je možné doufat, že příležitostí k hlubokému smutku jako v případě aktuální střelby v Ostravě bude co nejméně.