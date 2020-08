KOMENTÁŘ: Chráněný účet pomůže ze spirály dluhů - Patrik Nacher

Správně nastavený chráněný účet může pomoci řešit tento letitý problém tuzemského exekučního byznysu. Pokud novela zákona projde, dlužník si v bance – kde má svůj obstavený účet – zažádá o zřízení nového, chráněného účtu. O jeho existenci bude informován soud i příslušní exekutoři. I pro ně má existence chráněného účtu výhody: mohou nahlédnout do výpisu a zkontrolovat kolik a jaké peníze na účet chodí. To řeší ochranu dlužníků, zároveň se omezí odklánění prostředků z exekuce a poškozování věřitelů. Jak? Institutem chráněného účtu zvyšujeme pravděpodobnost, že dlužník zůstane v systému – on bude mít jistotu, že nepřijde o všechny prostředky a věřiteli se budou postupně vracet jeho peníze. To druhé pak logicky neplatí v momentě, kdy dlužník utíká do šedé zóny.