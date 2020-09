KOMENTÁŘ: Babišova sázka na prima Prymulu a obchod s deštěm - Thomas Kulidakis

Radost také mohou mít všichni stoupenci přísných opatření proti šíření viru. Prymula se podle očekávání do své role opřel s plnou vervou. Restaurace a hospody se mají zavírat už v deset, lidé mají do nich podle Prymuly chodit dřív. Zní to absurdně, jako by se virus řídil hodinkami, ale na tuto kritiku je možné říct obvyklou větu – „nejste epidemiolog“.