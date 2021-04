KOMENTÁŘ: Arogance moci aneb Poněkud líní úředníci – Zdeněk Porybný

Osobně nevidím problém v tom, že se šetří nějaký podnět, ale to, že ho v SÚKL vyšetřili v náš neprospěch sami, aniž by se nás na něco zeptali. V textu je jasně uvedeno, a to tučně, že máme předložit doklady k VÝŠE UVEDENÉ REKLAMĚ. Přitom běžný postup je jiný. Nejprve se požádá o vyjádření k obsahu šetření, a teprve když je odpověď z nějakého důvodu neuspokojivá, se v druhém kroku vyžadují konkrétní údaje o zadavateli, zpracovateli a šiřiteli reklamy.