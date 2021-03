Ivermektin může ulevit nemocnicím

Je to antiparazitikum, které už čtyřicet let pomáhá léčit desítky milionů lidí v Africe a Asii. Loni po vypuknutí pandemie přišli australští lékaři na to, že ivermektin nejenom úspěšně likviduje parazity v lidech a zvířatech, ale dokáže to samé i s koronaviry.