GLOSA: České tanky pro Ukrajinu. Už bylo načase

Chcete dělostřelecké náboje? Fajn, ale zařiďte si odvoz. Ale kulomety jsme přece poslali vlakem sami! Jenže kolik z nich bylo plně funkčních? A co tanky a obrněná vozidla, které Ukrajině zoufale chybějí a my jich máme zakonzervovaných spousty? To je velká politika, obraťte se na NATO...

Kdoví jak dlouho by se tahle trapná hra táhla, nebýt zděšení z hrůz, které provázejí ruskou invazi. I Němcům konečně došlo, že ustupovat Putinovi k míru nepovede a místo přileb a neprůstřelných vest je třeba dát Ukrajincům do rukou to, co bude agresora opravdu bolet.

Nevím, jak jsme jim zdůvodňovali neochotu poskytnout to, co potřebují nejvíc, ale umím si to představit. Do omrzení nám to vtloukají do hlavy nejrůznější bezpečnostní experti: „Nesmíme příliš tlačit na pilu, protože Putin je nevypočitatelný psychopat a zahnán do kouta mohl by udělat cokoliv.“ A protiatomových krytů je tak málo...