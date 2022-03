GLOSA: Bezletová zóna, šílenec a chladné hlavy

Vojenští experti se shodují v tom, že každodenní bombardování ukrajinských civilních objektů ruskými letadly může zastavit jenom bezletová zóna nad Ukrajinou. Přesto je pro Spojené státy a NATO stále mimo hru. Důvodem je to, že by to znamenalo přímý vojenský konflikt USA s Ruskem, což by prý mohlo vést k třetí světové válce.