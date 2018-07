Václav Klaus ml.

Lidi nemají poslance moc rádi, protože je vidí v televizi jen posedávat v lavicích, číst si tam noviny, mluvit do mikrofonu, hádat se… a kupovat si chlebíček v bufetu za 13 korun nebo kolik. Jenomže role poslanců je důležitá, protože přijímají zákony a podle nich se pak lidem žije. Jestli se nesmí před jízdou pít nic nebo třeba jedno malé pivo (jako ve většině zemí). Jestli je manželství svazek jednoho muže a jedné ženy nebo svazek kohokoli s kýmkoli, potažmo sám se sebou. Jestli může Franta kouřit ve svojí vlastní hospodě, nebo nesmí. Od kolika let se chodí do školky a od kolika do školy…

Lidi mají na tyhle věci různé názory, ale buďte si jisti, že i konkrétní váš názor (třeba na výše uvedené věci) některý poslanec hájí a hlasuje tak, jak vy chcete. Pak to dopadne buď dobře, zákon je takový, jak si v jádru přejete. Nebo špatně, váš život se zhorší, protože budete muset žít ve světě, kde vládne pravidlo, které vám leze krkem. Jako občan patřím v posledních letech do druhé kategorie – s většinou nových zákonů absolutně nesouhlasím.

Ale shodneme se, že zákony jsou důležité. Plošná inkluze ve školách buď je, nebo není. To je sakra rozdíl. Povinná maturita z matiky buď je, nebo není. A tak dále.

Lidi se ve volbách snaží vybrat takového kandidáta, který bude většinou o zákonech hlasovat tak, jak by hlasovali oni sami. Říká se tomu parlamentní (zastupitelská) demokracie. To dává logiku. Lepší systém vlády lidu nikdy nebyl a nebude.

Jo, zatím je to čtení, jak pro hodinu občanské výchovy v sedmé A. Chápu. Tak obraťme list. Takhle už to totiž u nás bohužel nefunguje.

Do minulého pátku schválila Sněmovna v tomto volebním období 11 zákonů. Z toho bylo 7 implementací nařízení Evropské unie a 4 naše vlastní zákony. V pátek se poměr trochu zlepšil. Nejprve se přijal zákon, který by měl zjednodušit výstavbu větších staveb. Pak se přijal zákon (EU) o automobilech a pak moje novela školského zákona (zejména o školkách).

To byl relativní úspěch, moc opozičních návrhů Sněmovnu neproleze, ale já jsem na poslance školského výboru hodnej bez ohledu na politickou příslušnost a oni mi to vrátili tím, že se o zákonu jednalo věcně. Ale o školkách jsem tu už psal. Nechci tu potvrzovat, že mám pravdu.

Ale skvělý bylo, že vznikla bouřlivá diskuse. Vystoupilo v prvním čtení asi 50 poslanců. Každý z nich si udělal jasný názor, o čem se bude hlasovat, co si myslí on sám, jeho voliči. Spousta poslanců byla konfrontovaná v místě bydliště svými učitelkami ze školek. Chytla se toho média. Poslankyně Valachová zastávala opačné názory a ječela na mě v televizi (a pak i v parlamentu). Ale tak to má být. Pak se hlasovalo. Zákon se změnil.

Ale u dvou třetin zákonů to takhle není!!! To jen implementujeme nařízení EU jak cvičené opice. Předkládající ministr uvede, dokdy to termínově implementovat musíme, a skoro všichni poslanci odevzdaně/automaticky/otrocky hlasují pro. Šup šup. Jako by to nebylo vlastně ani důležité, jako by ten zákon byl o ničem a nic neměnil pro lidi. Ale on mění.

V pátek jsme takto přijali něco o autech. V diskusi jsem vystoupili jen já (víceméně v duchu tohohle komentáře), reagoval poslanec Kalousek, který mi vynadal, že dělím zákony na „naše a jejich“, a poslanec Skopeček, který podpořil mou argumentaci s tím, že je to v realitě o mnoho horší, protože spoustu „evropské legislativy“ projednává jen Výbor pro evropské záležitosti a rovnou to posílá do Bruselu, že souhlasíme, aniž o tom ostatní poslanci vědí.

Já nevím (a vsadím boty, že 190 ostatních poslanců taky), co je přesně v tom nařízení o autech. Ale vím, že už nám do benzínu přimíchávají sajrajty a do motoru udělátka, aby mělo auto nižší výkon. Že už mají moderní auta nevypnutelné pípání, když si nezapnete pás, a automatické vypínání motoru na křižovatce a tisíc jedna dalších kravin. Věci, který mi vadí, nechci je, a protože teď můžu zastupovat i sám sebe – hlasoval bych proti takovýmhle normám. Brzy budou schopní vyrobit auto, které nebude porušovat předpisy ohledně rychlosti a ještě pošle policajtům SMS zprávu, že jste se o to chtěl pokusit – jistě na to bude směrnice. A cit mi říkal, že ten zákon jde určitě nějakým takovýmhle „dobrodějským“ směrem, že v něm určitě bude nějaký svinstvo, který prodraží auta chudejm lidem. Zvýší buzeraci a technické kontroly. A že to není žádný zákon, který by chtěli čeští řidiči, že to bude jen ekologickej nebo průmyslovej lobbing. Žádná další diskuse se už ale nevedla. Šlo se hlasovat. Proti jsem byl jedinej ze všech. To je 0,5 % poslanců. Přitom určitě 99,5 % občanů nepodporuje tohle nařízení, nešlo z jejich přání. Zákon ale platí. Poslali ho nám sem.

Je vám to jedno?