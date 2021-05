Zřícená část domu jen těsně minula mladíka, ten s ledovým klidem kráčel dál

Záběry mladíka, jehož reakce na zřícení štítové zdi budovy budí dojem, že podobné události zažívá každý den, zachytila kamera na jednom z domů v sousedství. Puttick se na nich po dopadu suti, která zdemolovala zaparkované auto opodál, jen krátce pozastaví a následně pokračuje dál, jako by se nic neobvyklého nestalo.

„Vím, že to na videu vypadá, že jsem v pořádku, jako by to byla normální věc. Ve skutečnosti jsem byl ale opravdu velmi nervózní a otřesený,“ svěřil se serveru BBC s tím, že byl zrovna na cestě na univerzitní zkoušku a bál se, že mu ujede vlak.