Znovunalezený vzácný Picasso upadl policistům na zem

Když se vám poštěstí dostat do rukou obraz od Pabla Picassa, to poslední, co chcete, aby se vám stalo, je upustit ho na podlahu. Zvlášť když jde o dílo, které se podařilo najít devět let poté, kdy bylo ukradeno z národní galerie. Přesně to se ale přihodilo řecké policii během úterní tiskové konference, na které chtěla novinářům ukázat zachráněné obrazy. Chvíli poté, co obraz policisté opřeli o stěnu na římse, sklouzl dolů, napsal zpravodajský server BBC News.