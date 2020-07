Ženy v ruské tramvaji zbily násilníka, který napadl průvodčí

Pod záběry se podle ruských médií rozpoutala více než živá diskuse, ve které nechybějí obecné soudy ("nejtěžší je práce s lidmi"), specifické postřehy ("průvodčí je nějaká nervózní"), slova obdivu ("ta mu to nandala, jak se patří"), rady ("za trest bude pět let pracovat jako průvodčí") či výstrahy ("žen se ani nedotkni - ne proto, že jsou křehké, ale protože je to smrtelně nebezpečné").