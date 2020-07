Zemřela nejdéle žijící siamská dvojčata

Ve čtyřech letech vzal proto Ronnieho a Donnieho do cirkusu, kde se stali součástí jednoho z tehdy nesmírně populárních obludárií. Diváci tehdy platili za to, aby mohli za sklem sledovat „běžný život“ obou chlapců.

V sedmi letech je otec poslal do školy. Žádná z nich však nechtěla bratry přijmout, neboť prý působili příliš velké rozptýlení pro ostatní žáky. Museli se tak učit doma nebo na cestách s cirkusem. Ten jim dál zajišťoval pohodlné živobytí. „Byli to naši živitelé,“ uvedl jejich bratr Jim, který se narodil, když bratrům bylo 11 let.

Americko-thajští bratři Chang a Eng Bunkerovi se narodili v roce 1811 a dožili se 62 let a vychovali 21 dětí. Zemřeli ve věku 62 let, překonali je pouze v roce 2014 bratři Gaylonovi.

Na počátku sedmdesátých let však obludária zažila strmý pád, v USA se stala tabu a v mnohých státech i nelegální. Dvojčata proto s cirkusem zamířila do Latinské Ameriky. „Tam se s nimi zacházelo jinak,“ vzpomínal Jim. „Byli jako rockové hvězdy,“ dodal na vysvětlenou.

S cirkusem vystupovali až do roku 1991, pak Ronnie a Donnie odešli do důchodu. Do roku 2010 byli schopni žít samostatně. Pak však Ronnie chytil do plic infekci, která oba bratry začala ohrožovat na životě.