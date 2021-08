Zemřel Japonec, díky kterému hraje celý svět sudoku

„Kadžiho, známého jako muže, který pojmenoval sudoku, milovali nadšenci do hlavolamů po celém světě,“ uvedlo vydavatelství Nikoli, které Kadži založil. Podle agentury Reuters zemřel na rakovinu žlučovodu.

Moderní verzi, která se od té předchozí lišila rozdělením hrací plochy do devíti čtverců o devíti čtverečcích, objevil na začátku 80. let Kadži v americkém časopise, který následně přivezl do Japonska.