Ze škarpy se stala pichlavá past, cyklista děkoval bohu za brýle a helmu

Spadnout do trní a bodláčí, to není nic příjemného. Ještě daleko horší je však spadnout do kaktusů. Přesně to se podařilo argentinskému cyklistovi a musel být kvůli tomu převezen do nemocnice. Přesto má video, kde je doslova posetý touto pichlavou rostlinou, i komický nádech.