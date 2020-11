Zaplatil si za přímý kontakt s černým panterem, do smrti toho bude litovat

Toho se Poggi, do té doby provozující „útulek“ Poggi’s Animal House, měl dopustit tehdy, když Turnerovi slíbil, že ho za poplatek pustí k panterovi, kterého si bude moci podrbat na břiše a pohladit. Když Poggi otevřel klec a Turner vešel dovnitř a sedl si na lavičku, situace se rázem změnila v drama, při které šlo o život.

Panter (tak je označována černá mutace jaguára nebo levharta a o jaké zvíře přesně šlo, FWC neuvádí) se na Turnera vrhl a zakousl se mu do hlavy. Poggi se marně pokoušel ke zvířeti během útoku dostat. Šelma Turnerovi zle potrhala hlavu, visela mu z ní část kůže a ucho měl do půli natržené. Muž byl okamžitě převezen do nemocnice, naštěstí však nešlo o zranění ohrožující na životě.