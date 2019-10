Zakažte jógu na školách, přeje si irský biskup

Irská národní organizace učitelů (INTO) se postavila proti biskupově tvrzení s tím, že školy mají svobodu své učební programy přizpůsobovat podle svých potřeb a že jóga se ukázala jako velice přínosná. „U dětí zlepšuje rovnováhu, sílu, výdrž i aerobní kapacitu. Rovněž přináší zlepšení v oblasti psychiky,“ uvedl waterfordský instruktor jógy John Stokes.

Není to poprvé, co svým prohlášením vzbudil biskup Cullinan pozornost. V roce 2017 prohlásil, že očkování proti rakovině děložního čípku povede k přílišné promiskuitě a efektivnějším řešením je sexuální abstinence. Loni pro změnu zamýšlel vytvořit speciální skupinu, jež by se zabývala vyháněním ďábla za pomoci exorcismu.