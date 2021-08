Za vyhozenou sbírku porna musí rodiče synovi dát přes 650 tisíc, určil soud v USA

Podle soudce rodiče neměli právo sbírku filmů, časopisů a dalších předmětů vyhodit. Werking se k rodičům do domu v michiganském městě Grand Haven nastěhoval po rozvodu. Po deseti měsících si našel vlastní bydlení ve městě Muncie v sousedním státu Indiana.

Werking o pornografickou sbírku, která podle soudce obsahovala i "sadu erotických hraček", přišel poté, co se odstěhoval do nového bydliště do Indiany. Rodiče mu jeho majetek měli zaslat poštou, zásilka s pornografií však nikdy nedorazila.