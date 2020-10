Za úpornou bolestí hlavy stála larva tasemnice

Tasemnice dlohoučlenná (Taenia solium) je lidský parazit, kterého lze nalézt téměř po celém světě, respektive všude tam, kde do blízkého kontaktu přicházejí lidé s prasaty. Tasemnice totiž potřebuje mezihostitele, ve kterém se vyvinou larvy, které se následně dostávají do lidského hostitele, kde ve střevech dospívají. S lidskými výkaly se následně rozšiřují i vajíčka tasemnice.

Tento parazit je tedy rozšířený tam, kde je tento koloběh uzavřený. Tedy v místech, kde jsou chována prasata ve špatných hygienických podmínkách a mohou přijít do styku s lidskými exkrementy. Typicky jde o území Latinské Ameriky, Afriky či jihovýchodní Asie. V západních zemích, a rovněž v zemích, kde je z náboženských důvodů zakázáno jíst vepřové, je výskyt tasemnice dlouhočlenné sporadický.

V Austrálii jsou případy tasemnice vzácné a doposud šlo vždy o pacienty, kteří přicestovali ze země výskytu. Právě proto lékaře zaujal případ pětadvacetileté baristky, která nikdy neopustila Austrálii a nepřišla do styku s nikým pocházejícím ze zemí, kde se tasemnice vyskytuje.

Od osmnácti let trpěla žena silnými bolestmi hlavy, které byly nejprve diagnostikovány jako migréna s visuální aurou (neurologickou poruchou vidění, která může provázet počátek migrénového záchvatu). Bolesti se však zhoršovaly a trvaly stále delší a delší dobu.

Tak se označuje larvální stádium tasemnice. To se obvykle vyvíjí v mezihostiteli, praseti. Jelikož je však lidský a prasečí trávicí systém podobný, mohou larvy skončit i v lidském těle. Z vajíček se působením trávicích enzymů uvolní larvy, kterým se říká onkosféra, ty proniknou střevní stěnou a krví jsou rozneseny do celého těla. Tam, kde se uchytí, tak se zapouzdří a vzniknou cysticerky. Ty mohou žít v těle řadu let.